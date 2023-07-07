Подмосковье 07 июля 2023, 17:36 Прием выездной администрации прошел в Мансуровском карьероуправлении в Истре

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Специалисты провели прием выездной администрации в Мансуровском карьероуправлении в Истре. Сотрудники предприятия смогли задать волнующие их вопросы.

Прием вели все профильные заместители главы муниципалитета, начальники управлений и ресурсоснабжающих организаций. По каким-то вопросам решение нашли сразу, а сложные проблемы зафиксировали для дальнейшей работы. Большинство из озвученных на встрече тем касались сфер благоустройства, ЖКХ и торговли.

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«Сейчас вот в таком формате человек может не обращаться, не ездить специально в администрацию, не отходя от рабочего места, решить все вопросы», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Такая практика проведения выездных администраций зарекомендовала себя по итогам работы сразу на нескольких площадках. Ранее подобные встречи прошли на заводе «Изолятор», на предприятии «Архбум», в научно-производственном центре «ЛКТ» и других крупнейших предприятиях городского округа Истра.

Приемы выездной администрации проходят не только на предприятиях округа, но и в поселеиях. График приема публикуют на сайте администрации Истры и в Telegram-канале Татьяны Витушевой.

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