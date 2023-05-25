Подмосковье 25 мая 2023, 08:21 Прием выездной администрации прошел на заводе «Изолятор» в Истре

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Глава Истры Татьяна Витушева провела прием жителей в формате выездной администрации на заводе «Изолятор». Сотрудники предприятия смогли решить свои вопросы без необходимости заранее записываться на прием к профильным сотрудникам администрации округа.

Администрация Истры получила множество позитивных отзывов по итогам проведения выездных администраций на предприятиях. Очередной прием граждан организовали на завода «Изолятор». Работники могли задать вопросы и внести предложения по всем направлениям — от благоустройства и ЖКХ до культуры и образования.

Суммарная численность сотрудников на заводе «Изолятор» составляет 462 человека. Порядка 200 из них — местные жители, средний возраст которых до 40 лет. «Изолятор» — официальный поставщик крупнейших энергетических компаний, включая атомную энергетику. В России и странах ближнего зарубежья доля продукции компании в своем сегменте рынка составляет 70–80%.

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