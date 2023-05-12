Подмосковье 12 мая 2023, 15:40 Прием выездной администрации прошел на заводе «Архбум» в Истре

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Прием выездной администрации прошел на заводе «Архбум» в Павловской Слободе под Истрой. Решение всех озвученных сотрудниками предприятия вопросов взяли под контроль.

Прием в Павловской Слободе вели все профильные заместители главы администрации и начальники ресурсоснабжающих организаций. Вопросы сотрудников завода удалось решить быстро, все отметили удобство формата выездной администрации.

Завод «Архбум» — одно из ведущих предприятий округа, оно работает давно и имеет хорошую репутацию, постоянно развивается. В прошлом году его модернизировали. В планах расширение предприятия и создание новых рабочих мест. Сейчас на заводе трудятся почти 500 человек, половина из которых местные жители.

«Предприятие работает в четыре смены без выходных. Люди, которые здесь задействованы, не всегда имеют время попасть на прием к сотрудникам администрации. Сделали шаг им навстречу и сегодня проводим здесь выездную администрацию, давая возможность каждому, практически не отходя от рабочего места, задать интересующий его вопрос», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Проводить выездные администрации на крупных предприятиях округа начали еще в прошлом году. Такие встречи будут периодическими.

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