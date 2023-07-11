Подмосковье 11 июля 2023, 11:55 Прием выездной администрации пройдет в школе № 4 в Лобне 13 июля

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Жители микрорайона Депо в Лобне смогут решить свои вопросы на приеме выездной администрации. Встреча пройдет в школе № 4 13 июля.

На вопросы жителей ответят профильные заместители главы, руководители коммунальных служб, представители здравоохранения, социальной защиты и других отделов администрации округа. Участникам необходимо взять с собой паспорт, чтобы официально зарегистрировать обращение.

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«Приглашаю жителей задать свои вопросы, поделиться идеями и предложениями», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Прием выездной администрации пройдет в школе № 4 13 июля в 18:00 по адресу: микрорайон Депо, улица Чайковского, дом № 2. Записаться и уточнить информацию можно по телефону: 8 (925) 114-90-34.

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