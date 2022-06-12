Прием в юнармейцы, вручение паспортов и яркий флешмоб. День России отметили в Серпухове

Получить заветный значок юнармейца из рук генерал-майора, начальника филиала военной академии РВСН имени Петра Великого и Главы городского округа Серпухов — престижно и волнительно одновременно. В канун Дня России на площади Славы эти мальчики и девочки стали настоящими юнармейцами.

«Сегодня, став членами Юнармии, вы становитесь на этот путь — путь служения нашей великой Родины. Что является очень важным проявлением такого чувства, как любовь к нашей России. Я поздравляю вас с принятым вашим решением, желаю крепкого здоровья и успехов в этом благородном деле! Поздравляю вас, ребята!» — сказал напутственные слова глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

В этот день поздравления от первого лица городского округа получали не только юнармейцы. Молодым людям свой первый в жизни паспорт гражданина Российской Федерации Никитенко вручил лично.

Юных россиян, получивших свои первые паспорта, и юнармейцев яркими номерами поздравили их сверстники из хореографических и танцевальных секций города. А утром, на соседней площади Владимира Храброго провели флешмоб: школьники с надувными шариками цветов российского триколора выстроились в форме слова — «Россия».