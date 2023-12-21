Подмосковье 21 декабря 2023, 11:49 Прием работ на всероссийский конкурс молодых педагогов начнется в Подмосковье 10 января Unsplash

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Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики» снова пройдет в 2024 году. Молодые учителя из Подмосковья могут подать заявку на участие с 10 января по 30 марта.

К участию в конкурсе приглашаются учителя школ и преподаватели колледжей в возрасте от 20 до 36 лет. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского онлайн-проекта «Школа молодых педагогов». Организатором выступает Институт гуманитарного образования и информационных технологий.

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Конкурсные работы принимаются с 10 января по 30 марта 2024 года. В апреле их оценит экспертная комиссия, а победителей объявят 10 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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