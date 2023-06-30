Подмосковье 30 июня 2023, 03:30 Прием работ на литературный конкурс «Пастернаковское лето–2023» стартовал в Подмосковье Центральная библиотека им. В. В. Розанова

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Центральная библиотека имени Розанова в Сергиевом Посаде объявила о начале приема работ для участия в литературном конкурсе «Пастернаковское лето–2023». Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.

Проекты могут быть в электронном виде или на бумаге, прозе или стихах. Темами работ могут быть творчество Пастернака, природа, Россия, духовность и произведения для детей. Подать заявку можно до 1 сентября.

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Победителя выберут 24 сентября в 13:00. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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