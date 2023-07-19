Подмосковье 19 июля 2023, 16:40 Прием работ на фотоконкурс «Я люблю Мытищи» продлили до 31 июля пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Общественная палата Мытищ проводит фотоконкурс, посвященный красотам округа. Прием работ продлили до 31 июля.

Фотоконкурс «Я люблю Мытищи» проходит третий год подряд. Фотографы смогут подать заявку в несколько номинаций. Главное условие — на снимке должны быть изображены виды города.

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Итоги предварительного отбора разместят на сайте Мытищинского историко-художественного музея к 20 августа. Победителей объявят на мероприятии ко Дню округа.

Лучшие работы отберут для серии открыток «Я люблю Мытищи». Они примут участие в акции по посткроссингу.

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