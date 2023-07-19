19 июля 2023, 16:40
Прием работ на фотоконкурс «Я люблю Мытищи» продлили до 31 июля
Общественная палата Мытищ проводит фотоконкурс, посвященный красотам округа. Прием работ продлили до 31 июля.
Фотоконкурс «Я люблю Мытищи» проходит третий год подряд. Фотографы смогут подать заявку в несколько номинаций. Главное условие — на снимке должны быть изображены виды города.
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Итоги предварительного отбора разместят на сайте Мытищинского историко-художественного музея к 20 августа. Победителей объявят на мероприятии ко Дню округа.
Лучшие работы отберут для серии открыток «Я люблю Мытищи». Они примут участие в акции по посткроссингу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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