Подмосковье 01 декабря 2023, 14:57 Прием предпринимателей состоится 8 декабря в Балашихе Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Балашиха Анатолий Шестаков проведет прием коммерсантов 8 декабря. К нему присоединится прокурор города Никита Брыкин

«На приеме будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей», — уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

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Записаться можно по телефону: +7 495 529-10-00. Встречу организуют в 10:00 по адресу: площадь Славы, 1 в помещении Балашихинской Торгово-промышленной палаты.

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