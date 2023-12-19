Подмосковье 19 декабря 2023, 17:50 Прием предпринимателей пройдет в администрации Люберец 21 декабря Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Представители бизнеса Московской области смогут уточнить все интересующие вопросы на приеме у руководителя общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Анны Лежневой. Прием состоится в Люберцах в 10:00.

На встрече будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей. Чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться, позвонив по телефону: 8 (926) 094-85-78.

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Уточняется, что встреча пройдет по адресу: улица Кирова, 28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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