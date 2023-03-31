Подмосковье 31 марта 2023, 22:45 Прием предпринимателей Подмосковья провели в Химках

Читать 360tv в

В Химках состоялся совместный прием предпринимателей Подмосковья прокурора Московской области Сергея Забатурина, уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Владимира Головнева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

На встрече обсудили процедуру проверки предпринимателей контролирующими органами, налоговые обязательства, а также меры поддержки бизнеса в регионе.

«Мы почти три года работаем в таком формате. Для нас важно получить непосредственно от бизнеса информацию об их нуждах. В первую очередь нас интересуют проблемы, которые связаны с взаимоотношением и непониманием между бизнесом и государством. В этой ситуации нам важно бизнес поддержать, оказать ему помощь, содействие», — отметил Сергей Забатурин.

На встрече среди предпринимателей были и химкинские бизнесмены. Они рассказали о своем опыте и отметили открытую к диалогу власть в округе.

«С 1 января деревня Черная Грязь переведена под юрисдикцию Химок. Как новый человек, я приятно удивлен огромной помощи, которую мне оказала администрация, органы прокуратуры, МВД и военкомат. Сегодня наше предприятие внесено в реестр оборонно-промышленного комплекса. Мы перешли буквально на круглосуточный режим работы. У нас небольшая команда, поэтому важен каждый сотрудник», — рассказал гендиректор ООО «Вымпел» Михаил Курбатов.

Также предприниматели поинтересовались у главы округа о мерах поддержки бизнеса в 2023 году. Дмитрий Волошин отметил, что в Химках продолжают реализацию региональных и муниципальных субсидий и льгот — компенсацию затрат на модернизацию производства, выход на маркетплейсы, расходов на аренду, гранты на развитие молодым и социальным предпринимателям, а также компенсацию первого лизингового платежа, франчайзинга и другие. В 2022 году общая сумма финансовой поддержки предпринимателей Химок составила более 40 миллионов рублей.

Кроме того, в округе работает муниципальный коворкинг-центр «Старт», где предприниматели могут воспользоваться оборудованными рабочими местами, конференц-залом для презентации проектов и переговорной комнатой.

«Любой предприниматель, который приносит налоги и прибыль, интересен городу. Именно на эти средства мы благоустраиваем город, развиваем инфраструктуру. Поэтому мы всегда готовы помочь, в том числе оформить различную документацию, чтобы предприниматели не бегали по кабинетам. Мы против формального подхода и всегда открыты к диалогу. Спасибо всем предпринимателям, которые честно ведут свой бизнес в Химках», — отметил Дмитрий Волошин.

Также глава отметил, что в муниципалитете уже пятый год реализуют программу «Химкинский резидент». По итогам 2022 года благодаря ей в округе зарегистрировались более 600 новых предпринимателей. Они пополнили местный бюджет на 240,5 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый план поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».