Подмосковье 17 ноября 2022, 13:19 Прием пациентов начался в трех медицинских центрах Ленинского округа после ремонта

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Три медицинских учреждения открылись после ремонта в Ленинском городском округе. Пациентов вновь начали принимать детское отделение амбулатории в поселке Володарского, акушерский пункт в Дубровском и противотуберкулезный диспансер в Видном.

Теперь все три медицинских центра соответствуют современным стандартам. Там обновили фасады, входные группы, внутреннюю отделку, а местами выполнили перепланировку.

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В медицинских центрах установили новую мебель и современное оборудование.

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«В ближайшее время планируются ремонтные работы в амбулатории поселка Развилка. Это педиатрическое отделение. В настоящий момент проводится ремонт кровли в поликлинике „Бутово-Парк“ и ремонтные работы в офисе врачебной практики на Вокзальной улице в Расторгуеве», — рассказал заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов.

Все работы выполняют в рамках программы Московской области по модернизации первичного звена здравоохранения.

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