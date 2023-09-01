Подмосковье 01 сентября 2023, 16:06 Прием пациентов начался в обновленном фельдшерском пункте в деревне Кривцово пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Фельдшерский пункт в деревне Кривцово под Солнечногорском открылся после ремонта в августе. Он обслуживает около 2828 жителей соседних населенных пунктов, из них 518 — дети.

Фельдшерский пункт расположен на первом этаже жилого дома, построенного в Кривцове в 1971 году. Во время ремонта там покрасили стены и потолки, заменили напольное покрытие, двери, плитку на стенах в санузле и процедурном кабинете, обновили сантехнику, освещение и электропроводку.

Реклама

Напомним, пациентов в фельдшерском пункте принимают с понедельника по субботу с 9:30 до 13:00. Вызовы на дом обслуживают с 13:00 до 16:00.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

По словам заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск Николая Минаева, в этом году также завершится капитальный ремонт центральной поликлиники и двух фельдшерских пунктов в деревнях Новая и Лыткино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».