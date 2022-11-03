Прием паллиативных пациентов открылся в отделении больницы в Павловском Посаде после ремонта | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 20:53 Прием паллиативных пациентов открылся в отделении больницы в Павловском Посаде после ремонта

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В Павлово-Посадской центральной районной больнице провели капитальный ремонт. Там открыли корпус, в который переехали отделения паллиативной помощи и гериатрии, а также сестринского ухода. Туда поставили необходимое оборудование — вертикализаторы, кресла и каталки для принятия душа пациентами.

«Всего развернуто десять паллиативных коек, 35 сестринского ухода и 25 гериатрических. Отделения оснащены необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью. Очень важно, чтобы паллиативную и гериатрическую помощь жители получали в комфортных условиях. На проведение ремонта было направлено порядка 180 миллионов рублей», — рассказала главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова.

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Напомним, что в Московской области работает круглосуточная многоканальная горячая линия по оказанию паллиативной помощи жителям региона. По номеру телефона +7 (498) 683-83-83 можно задать все вопросы по медицинской помощи.

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