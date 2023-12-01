Подмосковье 01 декабря 2023, 17:20 Прием онлайн-заявок на ЕГЭ и ОГЭ начался в Подмосковье Министерство образования МО

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Учащиеся Московской области могут подать заявление на сдачу ЕГЭ и ОГЭ онлайн. Прием заявок стартовал 1 декабря. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям».

Подать заявление в электронной форме стало возможным с 2021 года. Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается включительно 1 февраля, а на участие в ОГЭ — 1 марта.

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«С этого года выпускники прошлых лет не могут участвовать в сдаче ЕГЭ в досрочный период, для них предусмотрены резервные дни основного периода», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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