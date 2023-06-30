Подмосковье 30 июня 2023, 10:13 Прием заявок на конкурс спортивных журналистов начался в Подмосковье

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В Подмосковье начался прием заявок на конкурс по спортивной журналистике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Конкурс «Спортивное Подмосковье» поможет определить журналиста, который лучше всех освещает в СМИ региона темы спорта и физической культуры. В этом году мероприятие пройдет уже в девятый раз.

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К участию приглашают официальных СМИ, блогеров и всех, кто на постоянной основе публикует материалы, посвященные развитию и популяризации спорта Московской области.

Лучших авторов определят в девяти номинациях. Подать заявку на участие необходимо до 1 августа. Важно, чтобы конкурсная работа была опубликована не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 20 июля 2023.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Союза журналистов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для местных жителей открыли 417 школьных стадионов, где можно позаниматься спортом.

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