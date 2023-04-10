Подмосковье 10 апреля 2023, 17:08 Прием на обучение в детских школах искусств Подмосковья начнется 15 апреля Научно-методический центр Московской области

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Основной набор на занятия в детские школы искусств начнется в Подмосковье 15 апреля. Записать ребенка и изучить перечень программ можно узнать на «Госуслугах».

Дополнительное образование важно для полноценного развития ребенка — они помогают поддерживать и развивать его способности. Занятия помогают развить воображение, вкус и умение передавать свои эмоции.

В Минкультуры региона отметили, что в Подмосковье самая большая сеть детских школ искусств, это 191 учреждение. В них занимаются свыше 100 тысяч детей.

Ранее губернатор Подмсоковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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