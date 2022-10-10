Жителям Подмосковья рассказали, как принимать квартиру в новостройке с чистовой отделкой | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья рассказали, как принимать квартиру в новостройке с чистовой отделкой

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Приемка жилья с чистовым ремонтом — задача непростая. Покупателю недвижимости следует руководствоваться документами, в которых прописан полный перечень всех отделочных работ, и быть внимательным на осмотре квартиры. После подписания акта приемки все недостатки придется переделывать за свой счет.

В договоре долевого участия необходимо обратить внимание на материал покрытия пола. Это может быть ламинат, линолеум, плитка. Необходимо проверить ровность поверхности покрытия с помощью специального инструмента, а также визуально осмотреть на отсутствие сколов, царапин и трещин.

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Если на стенах выполнены отделочные работы, то необходимо посмотреть отсутствие вздутий, порезов, щелей в местах стыка обоев. Электрические выключатели, розетки, настенные и потолочные светильники должны примыкать к поверхности плотно, без зазоров.

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Сантехнику проверить на номенклатуру. На поверхностях не должно быть повреждений, сколов, царапин, потертостей.

Отопительные приборы должны быть установлены ровно по горизонтали. Крепление радиаторов отопления — плотное. Проверьте, чтобы отсутствовали повреждения, в местах соединения труб не было подтеков и луж.

На оконных и дверных блоках не должно быть трещин, царапин и других механических повреждений. Межкомнатные двери должны свободно, плавно открываться.

Приемка жилья с чистовым ремонтом — сложная задача. Некоторые дефекты невозможно распознать. На осмотр можно пригласить эксперта, который поможет выявить нарушения. Он выполнит осмотр поверенным инструментом и оборудованием, оценит качество выполненных отделочных работ и при выявлении дефектов составит акт осмотра.

Специалисты компании Управления технического надзора капитального ремонта по приемке жилого помещения имеют соответствующую квалификацию. Подробную информацию об услуге можно получить по телефону: +7 (495) 127-04-48 или на сайте utnkr.ru/priemka_kvartir.

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