Подмосковье 28 ноября 2022, 21:21 Прием документов в магистратуру МГОУ стартует 10 января

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Подать документы в Московский государственный областной университет по очно-заочной и заочной формам обучения с применением дистанционных образовательных технологий модно будет уже в январе 2023 года. Вступительные испытания пройдут в феврале.

В Московском государственном областном университете можно получить образование по следующим направлениям:

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✔️Педагогическое образование;

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✔️ Государственное и муниципальное управление;

✔️ Менеджмент;

✔️ Экономика;

✔️ Юриспруденция;

✔️ Психология.

Университет дает абитуриентам возможность подать документы и пройти вступительные экзамены онлайн.

Образовательные программы ВУЗа рассчитаны на специалистов, которые желают повысить уровень квалификации для дальнейшего карьерного роста и увеличения дохода. Всю информацию о программах подготовки можно получить на сайте.

Вступительные испытания запланированы на 7–9 февраля. 1 марта 2023 года начнутся занятия.

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