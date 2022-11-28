28 ноября 2022, 21:21
Прием документов в магистратуру МГОУ стартует 10 января
Подать документы в Московский государственный областной университет по очно-заочной и заочной формам обучения с применением дистанционных образовательных технологий модно будет уже в январе 2023 года. Вступительные испытания пройдут в феврале.
В Московском государственном областном университете можно получить образование по следующим направлениям:
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✔️Педагогическое образование;
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✔️ Государственное и муниципальное управление;
✔️ Менеджмент;
✔️ Экономика;
✔️ Юриспруденция;
✔️ Психология.
Университет дает абитуриентам возможность подать документы и пройти вступительные экзамены онлайн.
Образовательные программы ВУЗа рассчитаны на специалистов, которые желают повысить уровень квалификации для дальнейшего карьерного роста и увеличения дохода. Всю информацию о программах подготовки можно получить на сайте.
Вступительные испытания запланированы на 7–9 февраля. 1 марта 2023 года начнутся занятия.
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