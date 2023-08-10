Подмосковье 10 августа 2023, 18:17 Прием документов в аспирантуру начнется в МОНИКИ 21 августа МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Прием документов в аспирантуру в МОНИКИ имени Владимирского начнется 21 августа. Вступительные испытания будут проходить с 11 по 22 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подать документы можно по 24 научным специальностям. Абитуриентам предстоит пройти вступительные испытания по определенной дисциплине в рамках научной специальности, философии и иностранному языку.

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Кроме того, поступающие могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения, например за победу в научно-практических конференциях или наличие научных статей.

С полным списком необходимых документов для поступления можно ознакомиться на официальном сайте организации.

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