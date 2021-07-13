Прием документов на два факультета и одно направление МГОУ завершится в среду

Московский государственный областной университет (МГОУ) в среду завершит прием документов для поступления на два факультета и одно направление. Вступительные испытания в вузе стартуют в пятницу.

Прием документов в МГОУ для поступления на факультеты физической культуры, изобразительного искусства и народных ремесел, а также на направление «Промышленный дизайн» факультета технологии и представительства завершится 14 июля.

Подать документы еще можно успеть. Это можно сделать лично в главном здании в Москве на улице Радио, дом 10, строение 1. Направить документы можно и дистанционно. Для этого необходимо воспользоваться системой на сайте МГОУ либо сервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг.

Источник фото: МГОУ

Вступительные испытания начнутся 16 июля. Они завершатся 29 июля. В МГОУ пожелали абитуриентам удачи на экзаменах и успешного поступления.