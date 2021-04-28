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    28 апреля 2021, 10:35

    Прием документов на субсидии для сельскохозяйственных кооперативов начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье открыло прием документов на получение субсидий для сельскохозяйственных кооперативов. Они позволят возместить часть затрат на технику, мобильные торговые объекты и не только.

    Прием документов на субсидии для сельскохозяйственных кооперативов начался в Подмосковье | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Эти субсидии предоставляются на приобретение имущества — не более 50% понесенных затрат и не более трех миллионов рублей

    Сергей Воскресенский.

    На покупку техники, оборудования для переработки продукции или мобильных торговых объектов возмещают не более 50% от затрат и дают не более десяти миллионов рублей.

    «Состав участников потребительского кооператива объединяет не менее пяти личных хозяйств или трех иных производителей сельскохозяйственных товаров», — уточнил Воскресенский.

    Министр добавил, что участники кооператива должны отвечать критериям микропредприятия.