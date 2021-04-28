Прием документов на субсидии для сельскохозяйственных кооперативов начался в Подмосковье

Подмосковье открыло прием документов на получение субсидий для сельскохозяйственных кооперативов. Они позволят возместить часть затрат на технику, мобильные торговые объекты и не только.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Эти субсидии предоставляются на приобретение имущества — не более 50% понесенных затрат и не более трех миллионов рублей Сергей Воскресенский.

На покупку техники, оборудования для переработки продукции или мобильных торговых объектов возмещают не более 50% от затрат и дают не более десяти миллионов рублей.

«Состав участников потребительского кооператива объединяет не менее пяти личных хозяйств или трех иных производителей сельскохозяйственных товаров», — уточнил Воскресенский.

Министр добавил, что участники кооператива должны отвечать критериям микропредприятия.