Прием документов для поступления в МГОУ начнется 20 июня

В ближайшее время в Московском государственном областном университете (МГОУ) начнется прием документов для поступления. Абитуриентам напоминают, что в этом году каждый из них может подать документы сразу в пять вузов. Количество направлений каждый вуз определяет самостоятельно, их может быть от двух до десяти.

Чтобы подать документы в электронном виде, нужно пройти регистрацию в электронной системе МГОУ или воспользоваться порталом Госуслуг, где необходимо войти в личный кабинет.

Кроме того, подать документы можно и лично, просто посетив приемную комиссию. В МГОУ она располагается по адресу улицы Радио, 10А, строение 1. Также в вузе отметили, что прислать документы для поступления можно и по почте. Важно не забыть приложить информацию о личных достижениях.

В России есть стандартный пакет документов, которые нужны для поступления в вузы. Это паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство. Также предоставляется документ установленного образца об образовании, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, различные дипломы: победителей или призеров международных, Всероссийских олимпиад. Если документы подаются в пределах особой квоты, нужно приложить соответствующие бумаги.

Ранее стало известно, что в Петербургском международном экономическом форуме участвуют не только взрослые, но и дети. Свои проекты представили в том числе школьники из Подмосковья. Они покажут свои работы экспертам и попытаются привлечь средства на свои разработки.

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