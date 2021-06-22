Прием документов для поступления начался в МГОУ

Документы для поступления начали принимать в МГОУ. В областном университете появились новые профили подготовки. Их создали с учетом развивающегося рынка труда.

Вуз открыл прием документов на обучение по направлениям бакалавриата и специалитета. Факультет изобразительного искусства и народных ремесел подготовил сразу две новые образовательные программы.

Первая из них — изобразительное искусство и дизайн, а вторая — коммуникационная среда.

Сроки приема документов на факультет изобразительного искусства и народных ремесел отличаются от основных. Заявления для поступления принимают с 18 июня по 14 июля.

Вступительные испытания начнутся 16 июля и продлятся до 29 июля. А 17 августа издадут приказы о зачислении поступивших.

Для подачи документов необходимо заполнить заявление о приеме и приложить необходимый пакет документов. Их принимают очно в главном здании МГОУ по адресу: Москва, улица Радио, дом №10А, строение 1.

Кроме того, документы можно отправить онлайн — через электронную информационную систему МГОУ epk.mgou.ru.