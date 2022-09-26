Приехавшие в Подмосковье жительницы ДНР рассказали о надеждах от референдума | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 19:35 Поделиться Telegram

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Viber Приехавшие в Подмосковье жительницы ДНР рассказали о надеждах от референдума РИА «Новости»

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После референдумов о присоединении народных республик Донбасса к России жизнь там обязательно изменится к лучшему, уверена жительница ДНР, принявшая участие в голосовании на участке в Подмосковье. Своими впечатлениями женщина поделилась в беседе с «360». Вместе с ней в Московской области находится ее сын. Семья уверена, что теперь у них есть еще более осязаемая надежда на скорейшее возвращение домой.

«Мы родились в СССР, считались территорией России, Советского Союза, и так оно осталось — нас воспитывали в этом ключе. Русские люди, поэтому нам надо проголосовать за вступление в РФ, чтобы закончилось то, что у нас происходит на территории Донбасса. Будет все к лучшему, я думаю, будет намного лучше, мир наступит, надеемся, в ближайшем будущем», — сказала она.

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О тех же надеждах рассказала в комментарии «360» жительница Донецка по имени Ирина. Она приехала в Подмосковье в феврале в рамках эвакуации. На родине Ирина с сестрой держали типографию, сейчас она считает дни, чтобы вернуться домой, к своей матери и родным.

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«Все наши донецкие люди могут думать только одно: „Это просто счастье, что можем сейчас поехать, проголосовать и вернуться домой“», — сказала Ирина.

По ее словам, ожидания от референдума у нее только хорошие. Она уверена, что жизнь ее земляков изменится в лучшую сторону.

«Мы вернемся в Россию, почувствуем себя настоящими русскими, как мы и были, но просто кто-то нас когда-то подарил, а людей не изменишь, мы остались по-прежнему русскими», — подчеркнула собеседница «360».

Ирина призналась, что очень скучает по Донецку, своему дому. По ее словам, она вернется туда, когда закончатся обстрелы со стороны ВСУ, и станет безопаснее.

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