Приехали учиться у лучших. Японская делегация посетила подмосковный ЦУР

Специалисты из японского Министерства государственных земель и инфраструктуры посетили Центр управления регионом в Доме правительства Московской области. Делегация посещает Россию в рамках XII заседания российско-японской группы по вопросам городской среды и собирает лучшие идеи и новации отрасли.

По словам вице-губернатора Подмосковья Александра Чупракова, регион демонстрирует лучшие практики в области городского, регионального хозяйства на примере организации работы Центра управления регионом губернатора Московской области.

«Спасибо большое, что нашли время и приехали познакомиться с работой нашего Центра управления регионом. Наши специалисты подробно расскажут и покажут, каким образом мы управляем Московской областью, используя все возможности Центра управления регионом», — поприветствовал гостей вице-губернатор Московской области Александр Чупраков.

Иностранную делегацию познакомили с принципами работы ЦУР, способами и механизмами работы системы. Кроме того, продемонстрировали визитные карточки лучших платформ для жителей Подмосковья: «Добродел», Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, Региональную географическую информационную систему и Систему пространственного развития инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры.

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«Вы привели цифры, из этих цифр мы можем следить, что здесь ведется очень плотная, напряженная работа. Я думаю, что мы сегодня сможем взять что-то полезное», — сказал министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Такуйя Курита.

Накануне представителей Ульяновской области вдохновил подмосковный Центр управления регионом. Теперь там намерены перенимать опыт, поэтому главы двух областей подписали соглашение о сотрудничестве. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, проблемы в регионах более-менее идентичны, но, вместе с тем, многие не знают, как их решить. А Центр управления регионом — это огромный шаг вперед.