Андрей Воробьев назвал предварительную причину взрыва в Ступине

Точные причины взрыва газа в Ступине установит следствие, по предварительным данным, с большой вероятностью можно сказать, что это была утечка газа. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Ступино в 05:45 произошел взрыв в жилом доме, на 4 этаже. Спасатели сразу начали работать. На данный момент подтверждение о 2 погибших. Это девочка и мужчина, сейчас поедем в госпиталь. Там один тяжелый, два человека в сознании, жизни похоже ничего не угрожает. Следственный комитет работает, все необходимые мероприятия делает», — сказал он.

Воробьев добавил, что встретился с эвакуированным жителями, их временно разместят в гостинице, люди получат все необходимое.

«Причину следствие должно определить, с большой долей вероятности — это утечка газа. Всегда есть нюансы, специфика, требует время разобраться. Спасатели сегодня поставят „Струну“ — оборудование, которое позволит определить степень аварийности дома. С большой долей вероятности говорят о том, что в 4 из 6 подъездах дома к вечеру можно будет заехать и жить», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в любом случае должны исключить аварийность дома и обеспечить безопасность жителей.