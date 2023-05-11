Подмосковье 11 мая 2023, 18:23 Взрыв газа в жилом доме в Раменском произошел из-за включенной вопреки запрету коммунальщиков газовой плиты Ирина Моисеева

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Причиной взрыва газа в многоквартирном доме в Раменском стало несанкционированное подключение плиты в квартире, где произошла трагедия, сообщила пресс-служба «Мособлгаза». В результате инцидента погиб 59-летний местный житель.

«В августе прошлого года квартира ранее была отключена от газоснабжения обслуживающей организацией. Квартира оборудована газовым проточным водонагревателем и газовой плитой. Сегодня при обследовании обнаружено самовольное подключение газовой плиты» — отметили в компании.

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По словам главы городского округа Раменское Виктора Неволина, в жилом помещении была прекращена газоснабжения из-за жалоб соседей на характерный запах. Взрыв произошел в 12:53 по московскому времени в доме № 17 по улице Коминтерна, на месте происшествия работает аварийная служба «Мособлгаза»

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