Подмосковье 21 ноября 2022, 19:00 Прибывших на гастроли тигров, львов и енотов вакцинировали в Подмосковье

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья осмотрели и вакцинировали цирковых животных, прибывших в регион с цирком шапито. Тигры, еноты и львы оказались полностью здоровы.

Животные приехали в Московскую область на гастроли с цирком «Золото Африки».

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«Специалисты обязательно осматривают и проверяют документы цирковых животных после приезда в регион. У нескольких особей подходил к концу срок вакцинации и им сделали новые прививки», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Подмосковные ветеринары поставили вакцину от бешенства трем тиграм, трем африканским львам и трем енотам. После осмотра специалисты отметили, что все животные здоровы, находятся в хорошем состоянии, имеют ветеринарные паспорта с отметками о проведенных исследованиях и вакцинациях.

А в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском появился новый жилец — медведь Гром. В Подмосковье он приехал из ЛНР, где почти десять лет жил на пивном заводе в Кременной. Его чудом спасли после артобстрела. Косолапый был оглушен и напуган, но доброе отношение людей и угощения вскоре вернули мишку к жизни.

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