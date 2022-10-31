Прибывшие из Белгорода дети приступят к учебе в школах Подмосковья с 1 ноября | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:39 Прибывшие из Белгорода дети приступят к учебе в школах Подмосковья с 1 ноября Министр Болатаева заявила о возобновлении учебы в школах прибывших из Белгорода детей

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Почти 400 жителей Белгорода временно переселились в Подмосковье. Их обеспечат медицинской помощью, а также местами в школах и детских садах. Дети приступят к учебе с 1 ноября, доложила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева на заседании правительства.

Всего в Подмосковье прибыло 129 школьников из Белгородской области. В родном регионе последние месяцы они учились дистанционно.

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«Сегодня будут приняты необходимые меры по обеспечению школьными принадлежностями, чтобы с завтрашнего дня все ребята приступили к обучению», — заявила глава министерства.

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Минсоцразвития проработает все вопросы обучения ребят с главами округов, рассказала Людмила Болатаева. Они будут учиться в Щелкове, Клину и Подольске.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что переселенцам из Белгородской области помогут устроить детей в школы и детские сады. В центрах временного размещения сейчас проживают около 140 детей.