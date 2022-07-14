Приборы для измерения вредных веществ и радиации начнут производить в Подмосковье

Торжественное открытие нового производственно-складского комплекса компании «СофтЭксперт» состоялось в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорск). Новый резидент начнет производить высокоточные приборы для Росатома, Министерства обороны РФ и других заказчиков.

«СофтЭксперт» уже 17 лет разрабатывает приборы дозиметрического контроля, которые позволяют своевременно обнаруживать распространение вредных веществ, а также контролировать возможный уровень облучения людей и загрязнения окружающей среды. Компания пришла в Московскую область из столицы.

«Очень важное для Солнечногорска и для области в целом событие. Сегодня, открыв новый комплекс при федеральной и региональной поддержке, компания „СофтЭксперт“ планирует в десять раз расширить свое производство», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новое производственное помещение разместилось на 640 квадратных метрах и занимает удобную локацию в индустриальном парке.

На территории Подмосковья в данный момент действуют 63 индустриальных парка, где свою деятельность ведут более одной тысячи резидентов. Все вместе они создали свыше 59 тысяч рабочих мест.

Еще более 30 новых индустриальных парков планируется создать в Московской области в ближайшее время. Как сказал губернатор Андрей Воробьев, Подмосковье — один из лучших регионов для инвесторов.