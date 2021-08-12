Приборы для исправления нарушений слуха начнут производить в Дубне

Электронные приборы, исправляющие нарушения слуха, начнут производить в Дубне. Предприятие заработает на территории особой экономической зоны. В новый проект вложат свыше 10 миллионов рублей.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, проект запустит компания «Медицинская техника».

ОЭЗ „Дубна“ на севере Подмосковья — место притяжения высокотехнологичных компаний нашего региона Екатерина Зиновьева.

Новый резидент «Медицинская техника» начнет производить кохлеарные импланты. Это электронные устройства, которые заменяет базовую функцию уха, позволяя людям c IV степенью тугоухости услышать окружающий мир.

Кроме того, создавать будут речевые процессоры.

«Резиденты могут быстро организовать свою работу, так как в ОЭЗ создали комфортные условия для ведения деятельности», — отметила Зиновьева.

Она добавила, что уже есть необходимая инфраструктура. Все подробности об открытии предприятий на инвестиционных площадках в Подмосковье можно получить на горячей линии 0150.