Приблизить победу сложным решением. Губернатор обратился к жителям Подмосковья после усиления мер против ковида

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Он отметил, что только коллективный иммунитет и массовая вакцинация смогут победить инфекцию. Чтобы приблизить этот момент, в регионе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг. Это трудное решение, но оно позволит всем вернуться к нормальной жизни без ограничений.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом снова стала опасной — здоровью и жизни каждого грозит серьезная опасность. Ученые постоянно находят новые штаммы, которые быстро распространяются, — они опаснее и агрессивнее прежних.

До сих пор мы исходили из того, что прививка — личное дело каждого и каждый решает сам, заботится о своем здоровье. Это действительно так, но ровно до тех пор, пока вы не вышли из дома, не пришли на работу, не вступили в контакт с другими людьми Андрей Воробьев.

«Поэтому главный санитарный врач сегодня принял постановление об обязательной вакцинации всех, кто в гуще событий. <…> Во всех этих организациях должны быть вакцинированы не меньше 60% сотрудников. Исключения — только для тех, у кого есть подтвержденные врачами противопоказания», — отметил он.

Губернатор уточнил, что нововведение касается тех, кто работает в торговле, сфере услуг, ресторанах и кафе, в отделениях банков и на почте, а также в общественном транспорте и государственных органах.

Андрей Воробьев отметил, что власти будут доносить подробную информацию до каждого жителя, рассказывая, как обезопасить себя и близких. Отдельное внимание уделят тому, чтобы вакцинироваться было «легко, удобно, без очередей и дополнительных рисков».

«Подчеркну: добровольность сохраняется. Но тогда вы очень уязвимы. И не сможете работать с людьми, чтобы не подвергать их опасности, да и себя. У многих есть возможность работать удаленно. Решать только вам», — добавил он.