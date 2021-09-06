Президентскую выплату начали начислять военным и правоохранителям Подмосковья

В Московской области военным и сотрудникам силовых ведомств начали начислять единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Меру поддержки утвердили указом президента РФ Владимира Путина.

Глава государства озвучил свое поручение на съезде партии «Единая Россия». Выплату получат военнослужащие, включая курсантов военных училищ, а также сотрудники правоохранительных органов. Она будет начислена всем вне зависимости от звания.

Выплату получат работники полиции, Росгвардии, прокуратуры, ФСИН, а также сотрудники и ветераны всех остальных силовых структур.

В Подмосковье дислоцированы несколько крупных воинских частей, в которых службу несут десятки тысяч военнослужащих. Среди них — 2-я Гвардейская Таманская дивизия, 4-я Гвардейская Кантемировская дивизия, дивизия имени Дзержинского. Есть и такие высшие учебные заведения, как филиал военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове, или Голицынский пограничный институт ФСБ России.

Президентская поддержка военнослужащих очень значима для Подмосковья, отметил глава комитета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Владимир Рабеев.

«Московский регион — это сердце России. Поэтому в самой столице и на территории Подмосковья дислоцировано немало воинских частей. Люди военных профессий являются важной частью нашего общества, к ним традиционно относятся с уважением. Президентская поддержка встречена людьми с большим одобрением», — сказал он.

Президентскую выплату силовикам начали осуществлять с 6 сентября, сообщил во время правительственного совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Размер для всех одинаковый — это 15 тысяч рублей, как подчеркнул президент, независимо от звания и должностей. Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу», — заявил глава кабмина.