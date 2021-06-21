Президент Татарстана посетил музейный комплекс «Зоя» и возложил цветы к братской могиле в деревне Сухарево

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил музейный комплекс «Зоя» в деревне Петрищево накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. Во встрече приняли участие председатель правительства Подмосковья Ильдар Габдрахманов, министр культуры региона Елена Харламова и глава Рузского округа Николай Пархоменко. Также президент Татарстана возложил цветы к братской могиле в деревне Сухарево, где захоронен его родной дядя.

Это первый столь высокий визит в музей «Зоя», отметили в Минкультуры Подмосковья. Он стал символом памяти всех воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Недалеко от музейного комплекса в братской могиле в деревне Сухарево Рузского округа захоронен родной дядя президента Татарстана — красноармеец Галимзян Минниханович Минниханов. Рустам Минниханов возложил цветы к стеле на месте казни Зои Космодемьянской и к братской могиле в деревне Сухарево.

«Благодарю руководство Московской области за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. В нашей семье все помнят нашего дядю, погибшего под Москвой, но только сегодня удалось впервые побывать на месте его захоронения. Сегодня задача каждого из нас — сохранить эту память, чтобы наши дети и внуки знали, какой ценой была достигнута победа в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Галимзян Минниханов родился в селе Абди Токамышского района Татарской АССР в 1922 году. В составе 359-го стрелкового полка участвовал в ожесточенных боях под Москвой. Он погиб в бою у деревни Морево Московской области 15 декабря 1941 года и был там же захоронен в братской могиле. Ему было всего 19 лет. В 1967 году тело красноармейца Минниханова перезахоронили в братской могиле в деревне Сухарево Рузского округа.

Президенту Татарстана в музейном комплексе «Зоя» провели экскурсию, рассказали подробности битвы под Москвой. Особое впечатление на Рустама Минниханова произвело то, что в зале «Бессмертный полк» уже навсегда внесена биография его дяди — красноармейца Галимзяна Минниханова.

Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского округа был открыт 8 мая 2020 года. Здесь представлены не только исторические артефакты, но и мультимедийная экспозиция, которая позволяет посетителям погрузиться в атмосферу военных лет, почувствовать себя среди тех людей, кто выстоял в боях под Москвой.