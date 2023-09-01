Подмосковье 01 сентября 2023, 17:50 Президент РАН поздравил учеников Балашихинского лицея с Днем знаний Министерство образования Московской области

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Праздничный концерт в честь начала учебного года прошел в лицее в Балашихе. На нем присутствовали президент Российской академии наук Геннадий Красников и первый замглавы Минобразования Подмосковья Елена Михайлова.

Как рассказали в министерстве, на линейке прошла церемония поднятия флага России под исполнение гимна. Почетные гости поздравили школьников и педагогов с праздником. Церемония завершилась первым звонком и экскурсией по учебному заведению.

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В 2019 году лицей был выбран Российской академией наук в качестве базовой школы. Всего в Подмосковье шесть таких учреждений. В них реализуют модель профильной подготовки, в учебный план входят элективные курсы и внеурочная деятельность с исследовательской направленностью. Для учащихся восьмых-одиннадцатых классов проводят лекции от профессоров РАН. Ежегодно в школу поступают до 2,5 тысячи человек.

«Присутствие на празднике президента Российской академии наук подчеркнуло важность и значимость достижений Балашихинского лицея, а также подтвердило высокий уровень образования, которое предоставляется в школе», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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