«Ходить на голосование обязательно надо». Президент Олимпийского комитета России сделал свой выбор в Деденеве
Избирательный участок в подмосковном Деденеве № 296 работает второй день. Сегодня там проголосовали президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев и его супруга Светлана Тягачева. Они отметили, что голосование по поправкам в Конституцию — это наше общее дело.
«Каждый гражданин нашей страны имеет свое мнение по поводу происходящего, и он должен выразить это действием. А если человек не приходит на голосование, он показывает свое равнодушие и безразличие к судьбе своей страны. Это не выполнение гражданского долга», — заявила Светлана Тягачева, председатель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Московской области.
Она добавила, что ходить на голосование обязательно надо.
«И важно объяснять детям, как важно в будущем ходить на выборы, как важен их голос», — подчеркнула Тягачева.
С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Сделать свой выбор можно с 08:00 до 20:00. Финальный день голосования — 1 июля.