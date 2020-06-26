«Ходить на голосование обязательно надо». Президент Олимпийского комитета России сделал свой выбор в Деденеве

Подмосковные избирательные участки работают уже второй день. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет до 1 июля. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев вместе с супругой Светланой Тягачевой решили не затягивать и проголосовали сегодня в Деденеве Дмитровского округа. По их мнению, участвовать в жизни страны — это гражданский долг каждого.

Избирательный участок в подмосковном Деденеве № 296 работает второй день. Сегодня там проголосовали президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев и его супруга Светлана Тягачева. Они отметили, что голосование по поправкам в Конституцию — это наше общее дело.

«Каждый гражданин нашей страны имеет свое мнение по поводу происходящего, и он должен выразить это действием. А если человек не приходит на голосование, он показывает свое равнодушие и безразличие к судьбе своей страны. Это не выполнение гражданского долга», — заявила Светлана Тягачева, председатель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Московской области.

Она добавила, что ходить на голосование обязательно надо.

«И важно объяснять детям, как важно в будущем ходить на выборы, как важен их голос», — подчеркнула Тягачева.

С 25 июня в Подмосковье начали работать сразу больше шести тысяч избирательных участков. Сделать свой выбор можно с 08:00 до 20:00. Финальный день голосования — 1 июля.