Подмосковье 10 сентября 2023, 11:12 Президент ФК «Броук Бойз» Дмитрий Егоров проголосовал в Подмосковье

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Президент ФК «Броук Бойз» Дмитрий Егоров проголосовал на выборах в Московской области. Он пришел на избирательный участок, который находится в его родном лицее № 6 в Одинцове.

«У меня был такой опыт. Мой очень хороший друг принимал участие в выборах, и я был наблюдателем, сидел круглые сутки на избирательном участке. Это еще когда Барвиха была отдельным субъектом. Смотрели, чтобы все было честно. Так и было. Все было честно», — рассказал Егоров.

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После голосования президент любительского футбольного клуба в Одинцове отправился к команде, у которой состоится важный матч. ФК участвует в медиафутбольных соревнованиях МФЛ и МКС.

В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.

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