05 июня 2023, 14:31
Президент Федерации шахмат Подмосковья сыграл с бойцами в зоне СВО
Президент Федерации шахмат Московской области, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, гроссмейстер Сергей Карякин провел мастер-класс и сыграл с бойцами в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
«Игра с военнослужащими прошла в конце мая. Там были ребята в основном из Екатеринбурга. Так как у нас была делегация из этого города, то военные были оттуда. Все прошло хорошо, я с удовольствием сыграл в шахматы», — заявил Карякин.
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В рамках поездки состоялся детский шахматный турнир «Кубок Сергея Карякина». В нем поучаствовали более 100 ребят.
Карякина избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья в февраля 2022 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал решить вопрос с оформлением документов на замену протеза руки участника СВО.
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