Подмосковье 08 сентября 2023, 20:07 Президент Федерации дзюдо Лобни проголосовал с помощью ДЭГ Екатерина Дятловская

Читать 360tv в

Президент Федерации дзюдо Лобни Коп Мосесьян проголосовал на выборах в Московской области с помощью дистанционного электронного голосования. По его мнению, это очень удобно.

«Подаешь заявление, что хочешь проголосовать электронно, и в день голосования, не выходя из дома, отдаешь голос за кандидата», — заявил тренер.

Реклама

По его словам, процедура голосования оказалась понятной и прошла легко.

В Лобне работают 35 избирательных участков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».