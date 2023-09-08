08 сентября 2023, 20:07
Президент Федерации дзюдо Лобни проголосовал с помощью ДЭГ
Президент Федерации дзюдо Лобни Коп Мосесьян проголосовал на выборах в Московской области с помощью дистанционного электронного голосования. По его мнению, это очень удобно.
«Подаешь заявление, что хочешь проголосовать электронно, и в день голосования, не выходя из дома, отдаешь голос за кандидата», — заявил тренер.
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По его словам, процедура голосования оказалась понятной и прошла легко.
В Лобне работают 35 избирательных участков.
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Лобня
Выборы в Подмосковье — 2023
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