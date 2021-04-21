«Президент дал нам новые возможности». Воробьев рассказал о последствиях послания для региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что президент России Владимир Путин дал властям дополнительные возможности. В частности, речь идет о инфраструктурных облигациях.

«Президент сегодня дал нам дополнительные возможности, потому что замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство: на строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас тоже имеют принципиально важное значение в связи с тем, что мы можем продолжать строить развязки, разгружать наши дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций», — сказал губернатор.

Воробьев также обратил внимание, что в послании Федеральному собранию прозвучала тема о газификации, которую он назвал чувствительной.

«Чувствительная тема — это газификация. Здесь тоже было высказано предложение сделать ее максимально удобно и доступной для жителей. Все эти направления мы понимаем, и наша задача их добросовестно выполнить», — заявил глава региона.

Владимир Путин сегодня объявил, что россияне не обязаны платить за подведение газа к их участку.