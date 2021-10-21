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    21 октября 2021, 13:19

    Горнолыжная столица Подмосковья. Туристический потенциал Дмитрова презентовали в аэропорту

    Комитет по туризму Подмосковья: туристический потенциал Дмитрова презентовали в аэропорту Домодедово

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Туристические возможности «младшего брата» Москвы презентовали в аэропорту Домодедово. Так зачастую в народе называют Дмитров, поскольку он всего на семь лет младше столицы. Пассажиры узнали, чем способен удивить этот подмосковный город.

    Горнолыжная столица Подмосковья. Туристический потенциал Дмитрова презентовали в аэропорту | Изображение 1

    В аэропорту презентовали самые интересные места, проекты и гастрономическую уникальность Дмитрова. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

    Дмитров тесно связан с аутентичной природой и православной культурой

    комитет по туризму Подмосковья.

    Например, в Успенском соборе Дмитровского кремля хранят иконы, помнящие времена Ивана Грозного.

    Горнолыжная столица Подмосковья. Туристический потенциал Дмитрова презентовали в аэропорту | Изображение 2

    Пассажирам аэропорта рассказали об уникальных маршрутах города и популярных точках притяжения путешественников.

    Сегодня Дмитровский округ считается горнолыжной столицей Подмосковья. Все желающие увидели в аэропорту видеоряд о местах, куда приезжают кататься на сноубордах и лыжах.

    Горнолыжная столица Подмосковья. Туристический потенциал Дмитрова презентовали в аэропорту | Изображение 3

    Еще гости смогли продегустировать известный дмитровский пряник и сладости от «Зефирных историй».

    Все желающие присоединились к мастер-классам по росписи пряников. Гостей встречали организаторы в костюмах купцов.

    Горнолыжная столица Подмосковья. Туристический потенциал Дмитрова презентовали в аэропорту | Изображение 4

    В аэропорту Домодедово регулярно проводят презентации о туристическом потенциале Подмосковья.

    Там уже презентовали маршруты и достопримечательности Истры, Орехово-Зуева, Раменского, Серпухова, Павловского Посада, Вереи, Солнечногорска и не только.