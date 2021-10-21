Горнолыжная столица Подмосковья. Туристический потенциал Дмитрова презентовали в аэропорту

Туристические возможности «младшего брата» Москвы презентовали в аэропорту Домодедово. Так зачастую в народе называют Дмитров, поскольку он всего на семь лет младше столицы. Пассажиры узнали, чем способен удивить этот подмосковный город.

В аэропорту презентовали самые интересные места, проекты и гастрономическую уникальность Дмитрова. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

Дмитров тесно связан с аутентичной природой и православной культурой комитет по туризму Подмосковья.

Например, в Успенском соборе Дмитровского кремля хранят иконы, помнящие времена Ивана Грозного.

Пассажирам аэропорта рассказали об уникальных маршрутах города и популярных точках притяжения путешественников.

Сегодня Дмитровский округ считается горнолыжной столицей Подмосковья. Все желающие увидели в аэропорту видеоряд о местах, куда приезжают кататься на сноубордах и лыжах.

Еще гости смогли продегустировать известный дмитровский пряник и сладости от «Зефирных историй».

Все желающие присоединились к мастер-классам по росписи пряников. Гостей встречали организаторы в костюмах купцов.

В аэропорту Домодедово регулярно проводят презентации о туристическом потенциале Подмосковья.

Там уже презентовали маршруты и достопримечательности Истры, Орехово-Зуева, Раменского, Серпухова, Павловского Посада, Вереи, Солнечногорска и не только.