Подмосковье 24 ноября 2023, 15:19 Презентация книги рассказов Ольги Новиковой прошла в Воскресенске Телеканал «360»

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Поэт и прозаик Ольга Новикова презентовала свою новую книгу «Приснилась улица Садовая…» в центральной библиотеке Воскресенска. Познакомиться с ее рассказами и поздравить автора пришли друзья, коллеги, члены литературного объединения и представители администрации.

Ольга Новикова родилась и выросла в Воскресенске. С юных лет увлекалась литературой: в младших классах писала стихи, а в более зрелом возрасте пробовала свои силы в качестве юнкора в районной газете.

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Ольга Александровна закончила медицинское училище и много лет работала фельдшером станции скорой помощи в Москве. Все эти годы она продолжала писать. Ее литературный труд насчитывает более 10 книг, в последней — впервые печатаются рассказы.

«Рассказы писались в разные отрезки времени, на протяжении моей жизни, поэтому книга мне дорога, потому что там история всей жизни. Но не надо думать, что эти рассказы — моя автобиография. В главу очерки вошли истории о людях, которые жили в нашем городе, журналистах, редакторах газет, моих учителях — тех, кто оставил большой след в моей творческой судьбе», — рассказала Ольга Александровна.

Творческую судьбу Ольги Новиковой сопровождает признание писательского сообщества, любовь земляков, а в числе преданных поклонников — любимые внуки. Так, ее младшая внучка Сонечка сочиняет стихи и развивает писательский талант.

Творческая встреча получилась душевной. Гости послушали отрывки из книг Ольги Новиковой и песни на ее стихи.

«Получилась очень теплая, душевная, уютная книга, с которой приятно провести время, закутавшись в плед. Мне было очень интересно почитать рассказы и ваши интервью. Вы пишите, что каждый творческий человек живет любовью. Поэтому я желаю вам, чтобы в вашей жизни была любовь и чтобы творчество всегда вас сопровождало», — сказала начальник Управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

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