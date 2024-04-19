Подмосковье 19 апреля 2024, 15:53 Презентация книги Елены Забавновой прошла в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В рабочем поселке Хорлово состоялось мероприятие, посвященное выходу книги «Старейшая школа Воскресенского района» под авторством Елены Забавновой. Презентация прошла в местном Доме культуры.

Авторская работа освещает исторический путь самой старейшей школы района, затрагивая ее ключевые моменты развития, успехи и знаменитых выпускников. В издании использованы редкие архивные документы, личные воспоминания учителей и учащихся, а также фотографии.

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Елена Георгиевна Забавнова с большим вниманием и уважением относится к истории не только учебного заведения, но и всего региона. С этим учреждением связана большая часть трудовой биографии автора. В ходе презентации она рассказала о работе над книгой и ответила на вопросы читателей.

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