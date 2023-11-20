Подмосковье 20 ноября 2023, 02:00 Презентация историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени» состоялось в Воскресенске Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Альманах «Дыхание времени» выйдет в свет в четвертый раз. До этого краеведческие статьи печатались в местных газетах. Идея создания сборника работ, в которых отразится древняя и современная история края, принадлежит творческому объединению «Воскресенский краевед».

«Особенность этого альманаха в том, что этих материалов нигде нет. Это все авторские статьи — материалы берутся не из интернета и Википедии. Это материалы, которые собираются авторами в архивах, из воспоминаний земляков», — сообщила руководитель творческого объединения «Воскресенский краевед» Светлана Белоус.

Реклама

Даты, факты, события — все это оживает на страницах альманаха благодаря верному слову и богатому количеству иллюстраций. Многие фотографии публикуются впервые и взяты из личных архивов. Поздравить авторов с успешно проделанной работой на презентацию пришли жители города, представители культурных и образовательных учреждений и администрации.

«Вся наша история, нашего отечества и края соткана из судеб каждого из нас, из наших дедов, прадедов. Есть такое выражение — „Иваны, не помнящие родства“. Это самое страшное, когда мы забываем историю наших поколений», — сообщил замглавы округа Эдуард Усов.

Идея сохранения культурного наследия проходит красной нитью через весь альманах. Его авторы затрагивают разные темы, рассказывают о героях прошлого и наших дней. Для Галины Васильчук статья «Ценой собственной жизни» о героях-земляках, погибших в зоне СВО, стала продолжением многолетней работы.

«У меня вышла книга про тех, кто выполнял свой воинский долг в Афганистане и Чечне и, когда началась операция на Украине, я не могла остаться равнодушной к этой теме», — сообщила автор историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени» Галина Васильчук.

На презентации присутствовали мамы погибших бойцов. Для них материал в память о сыновьях и их подвиге стал пусть малым, но утешением.

Неутомимые исследователи Воскресенска и дальше будут работать над тем, чтобы сохранять важные страницы родного края.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».