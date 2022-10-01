Презентация альманаха «Живопись света. Искусство фотографии» прошла в Серпуховском музее | 360°

Подмосковье 01 октября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Презентация альманаха «Живопись света. Искусство фотографии» прошла в Серпуховском музее

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В рамках большого проекта по реставрации мемориального дома-музея Николая Андреева 1 октября состоялась презентация альманаха «Живопись света. Искусство фотографии». Она прошла в Серпуховском историко-художественном музее. Также в этот день состоялось выступление лучших духовых оркестров Подмосковья.

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Презентация альманаха «Живопись света. Искусство фотографии» была приурочена к 140-летию мастера пикториальной фотографии Николая Андреева. Альманах представляет собой большой научно-популярный труд коллектива авторов — искусствоведов, биографов и научных сотрудников музеев.

После во дворе Серпуховского историко-художественного музея состоялось выступление лучших духовых оркестров Подмосковья. Сюда приехали творческие коллективы из Красногорска, Каширы и Истры. На концерте исполнили мелодии 40-х годов прошлого века.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля духовой музыки имени Н. П. Андреева. Его проводит Серпуховский историко-художественный музей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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