Подмосковье 09 января 2024, 15:00 Превышения вредных веществ в воздухе не выявили в Щелкове после пожара на складе с картоном Фото Минэкологии МО.

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Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинг» следят за состоянием воздуха в Подмосковье. Во время январских выходных специалисты не зафиксировали превышений ПДК загрязняющих веществ в регионе.

«Специалисты совершали выезды в целях мониторинга окружающей среды, оперативно реагировали на чрезвычайные ситуации. Пожары, выбросы вредных веществ могут произойти в любое время, поэтому дежурная служба ГКУ „Мособлэкомониторинг“ всегда наготове», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Так, превышений норм концентрации вредных веществ не выявили и в Щелкове после пожара на складе картона 6 января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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