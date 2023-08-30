30 августа 2023, 11:35
Превышений роста платы за ЖКУ не выявили в Подмосковье
Ежемесячный мониторинг ограничения роста цен на коммунальные услуги провели в Подмосковье. За семь месяцев увеличение платы составило 0%.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, плата не выросла по сравнению с декабрем прошлого года. Это связано с решением Правительства России о заморозке тарифов до 1 июля 2024 года. Нарушений не выявили ни в одном округе региона.
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Узнать об итоговых значениях индекса изменения платы можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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