Подмосковье 11 декабря 2023, 15:47 Преступность в Подмосковье снизилась на 5% за 11 месяцев

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Итоги 11 месяцев по преступлениям подвели в Главном управлении региональной безопасности Московской области. Количество краж, случаев мошенничества и других криминальных эпизодов снизилось на 5%.

С начала года в Московской области зарегистрировано 65 тысяч 287 преступлений. Это на 5% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Самыми распространенными видами преступлений стали кража (почти 19 тысяч случаев), мошенничество (11,3 тысячи случаев) и незаконный оборот наркотиков (более семи тысяч эпизодов).

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Меньше всего преступлений на 100 тысяч жителей зарегистрировали в Ленинском, Балашихе, Чехове, Дубне и Щелково. Больше всего — в Кашире, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Зарайске и Волоколамске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по просьбам жителей два новых пункта полиции откроют в Котельниках в 2024 году.

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