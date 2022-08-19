Пресс-конференция по случаю открытия детского авиационного салона «Дакс-22» пройдет в Жуковском

Детский авиационно-космический салон «Дакс-22» состоится в Жуковском 20 и 21 августа. На мероприятии детей научат моделировать ракеты и познакомят с космонавтами. Пресс-конференция салона пройдет 20 августа, начало в 11:00.

«Дакс» пройдет в Подмосковье во второй раз. Его посвятили летчику-испытателю Игорю Волку. На пресс-конференции выступят герой СССР и РФ Сергей Крикалев, директор науки и образования Минкультуры России Светлана Ермакова, депутат Госдумы Денис Кравченко, глава Жуковского Юрий Прохоров и другие спикеры.

Узнать подробнее о программе мероприятия можно на его официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развивать детско-юношеский спорт в Подмосковье, сделав особый упор на хоккее.